На Кубани задержанный изрезал себя куском напольной плитки

Проводится проверка

В полицейском отделе Темрюка в специальной камере для задержанных мужчина изрезал себя куском напольной плитки. Его пришлось госпитализировать. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

- 32-лений мужчина порезал себе оба предплечья. Ему оказали первую помощь и вызвали скорую. Медики наложили повязки, но из-за серьезных ран задержанного пришлось госпитализировать, - отметил собеседник.

Мужчину отправили в больницу под конвоем. Пострадавшему наложили швы. Позже его снова вернули в камеру для задержанных. По факту случившегося проводится проверка.