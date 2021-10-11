В Сочи рабочая группа проанализирует все архивные сведения о владельцах недвижимости

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В Сочи рабочая группа проанализировать все архивные сведения о владельцах недвижимости. Речь идет об объектах, оформленных до 1998 года, которые регистрировались в БТИ, советах народных депутатов, у нотариуса или в местной администрации. Об этом сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

- К работе привлекли администрации внутригородских районов и отраслевые подразделения мэрии. Также направлены запросы в БТИ. Эта работа необходима для наведения порядка в сведениях о недвижимости, - отметил Копайгородский.

Также мэр добавил, что такая работа позволит защитить права и интересы граждан и убережёт от мошеннических действий с их имуществом.