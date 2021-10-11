Фото: пресс-служба администрации Сочи

Пассажирский катамаран «Грифон» возобновит рейсы из Сочи в Сухум с 1 мая 2022 года. Накануне катамаран пришвартовался в Сухумском порту, проведя тестовый рейс, сообщает ТАСС.

Судно располагает 120 пассажирскими местами, а пробный рейс установил, что маршрут составит по времени 3 часа и 15 минут. Стоимость билетов будет примерно 3 тысячи рублей.

- Планировалось начать пассажирское сообщение с Сухумом в июне текущего года, но в силу пандемии не удалось этого сделать. Сегодня мы смогли совершить тестовый рейс от порта Сочи в порт Сухум, а с 1 мая по 1 октября 2022 года планируем осуществлять регулярные рейсы, - прокомментировал руководитель компании "Водоход экспресс" Михаил Антошин.

Напомним, пассажирский катамаран «Грифон» возобновит сообщение впервые за 29 лет. Перевозки пассажиров в Абхазию из России приостановились после окончания грузино-абхазской войны 1992-1993 годов.