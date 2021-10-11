Без света в Краснодаре остаются почти 3 тысячи человек, в том числе 960 детей

Фото из архива КП

В Краснодаре без света остаются 2900 человек, в том числе 960 детей. Отключение электроэнергии произошло в Прикубанском округе. Об этом сообщает ЕДДС Краснодара.

Причина прекращения электроснабжения – авария на линиях электропередачи. В частности, свет погас в домах по улицам Российской, Красюка, Концевича, Агрохимической, Суздальской, Тополиной, Московской, Аскайской, Шолохова. На месте поломки работает бригада специалистов, восстановить подачу планируют в течение 4-5 часов.

В случае возникновения экстренных ситуаций необходимо обращаться в ЕДДС Краснодара по телефону:

8 (861) 214-33-39 – Прикубанский округ