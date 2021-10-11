На Кубани за последние сутки выявлено 232 новых случая заражения COVID-19

Фото из архива КП

В Краснодарском крае за последние сутки выявлено 232 случая заражения COVID-19. Среди новых пациентов зафиксировано 17 детей. Об этом сообщает краевой оперативный штаб.

Так, в Краснодаре заболели 33 человека, в Апшеронском районе – 26, в Лабинском – 22. 20 новых пациентов зафиксированы в Сочи, 18 - Павловском муниципалитете, 13 - в Новороссийске. В Анапе заболели 12 жителей, в Красноармейском районе – 9, в Ленинградском и Мостовском районах - 8.

- По 7 заболевших - в Кореновском и Курганинском, по 6 - в Кущевском и Северском. По 5 заражений приходится на Туапсинский и Кавказский муниципалитеты, по 4 – на Славянский и Тихорецкий. В Белореченском, Отрадненском и Темрюкском заболели по 3 жителя. В Абинском, Щербиновском и Успенском районах - по 2. Наименьше количество новых пациентов зафиксировано в Геленджике, Армавире, Динском, Крымском районах, - сообщили в оперштабе края.

На Кубани продолжают лечиться более 13 тысяч человек. На ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 98 пациентов, на ЭКМО – 5. Самому младшему заболевшему за последние сутки 3 месяца, самому старшему – 100 лет.