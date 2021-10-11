Прибыль гостиниц Кубани в курортном сезоне 2021 года возросла в сравнении с периодом до пандемии

Фото: Юлия Пыхалова

Прибыль гостиниц Краснодарского края возросла по итогам курортного сезона 2021 года в сравнении с периодом до пандемии. Доходы почти на 70% превысили прежние показатели. Такие данные озвучены Росстатом.

В частности, прибыль кубанских гостиниц на 9% превысила показатели августа прошлого года и на 69% - 2019 года. Всего в августе 2021 года туристической отраслью заработано порядка 11,3 миллиарда рублей. Возросли и показатели доходов санаториев Кубани – 5,7 миллиарда рублей: на 2% выше прошлогоднего показателя и на 29% - 2019-го.

Отметим, что прибыль общественного питания в туристическом сезоне оказалась ниже в текущем году – на 15% в сравнении с 2020-м и на 2,5% - с 2019-м.

Напомним, летом 2021 года на Кубани введены ковидные ограничения по заселению туристов в гостиницы и отели. Для аренды жилья было необходимо предоставить сертификат о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест либо медицинский отвод прививки от COVID-19. Подчеркивается, что гостей стало меньше, а цены в отелях и гостиницах поднялись.