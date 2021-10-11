VIII Конкурс Юрия Григоровича «Молодой балет мира» стартует 11 октября в Сочи

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В Сочи 11 октября стартует VIII Конкурс Юрия Григоровича «Молодой балет мира». В текущем году он проводится в честь 150-летия со дня рождения Сергея Дягилева. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

- Начало конкурса ознаменует балет П. И. Чайковского «Лебединое озеро» на сцене Зимнего театра, поставленный артистами Театра балета Юрия Григоровича. А оценивать участников будут деятели мирового балета из России, Украины, Беларуси, Италии и Франции. Конкурсанты – более 50 человек из 10 государств – распределены по возрастным категориям: до 19 лет и с 19 до 27 лет, - отметили в краевой пресс-службе.

Смотры конкурса пройдут в течение недели, 17 октября состоится закрытие и выступление лауреатов. А 18 октября в творческом объединении «Премьера» им. Л. Г. Гатова пройдет награждение победителей.