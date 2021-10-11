На Кубани за прошедшие выходные выявлены 3 нарушения ковидных ограничений в кальянных

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На Кубани за прошедшие выходные нарушения ковидных ограничений выявлены сразу в трех кальянных. Заведения находятся в Краснодаре и Сочи, сообщает департамент потребсферы края.

В частности, в сочинском баре "HOOKNROLLA" посетителям предоставлялись услуги по курению кальяна, что запрещено при режиме повышенной готовности. Подобное нарушение выявлено и в кальянной «Apache» в Краснодаре. Кроме того, сотрудники заведения работали без средств индивидуальной защиты.

- Нарушение режима повышенной готовности зафиксировано в краснодарском лаундж-баре «VR Atmosphere». В заведении раскуривали кальяны, также здесь обнаружено и изъято из оборота 75 литров незаконного алкоголя, - сообщили в пресс-службе краевого департамента потребсферы.

На владельцев заведений составлены административные акты. Дела заведены по статье 20.6.1 КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения".

Напомним, в Краснодарском крае режим повышенной готовности продлен до 1 декабря текущего года. Сохраняется обязательство граждан соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты.