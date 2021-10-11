Вениамин Кондратьев поручил включить отопление во всех социальных учреждениях Кубани

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Отопительный сезон в Краснодарском крае стартовал еще в конце сентября, но по заявочному принципу. Местные жители жалуются, что в школах и детских садах тепла так и нет - дети мерзнут. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил дать отопление в школах и детских садах в кратчайшие сроки.

- Получаю много сообщений об отсутствии тепла в детских садах, школах и больницах. Конечно, это недопустимо. Да, сейчас потеплело, но погода неустойчивая и на неделе снова обещают похолодание. Давайте смотреть на реальную температуру в помещениях, особенно это касается детских садов и школ. Дети не должны мерзнуть, - написал в Telegram-канале глава региона.

Он также призвал глав городов и районов обратить внимание на проблему и поручил взять данный вопрос на контроль.