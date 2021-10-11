Выполнение рейсов из Краснодара в Дюссельдорф продлили до марта 2022 года

Рейсы продлены до конца осенне-зимнего периода

Выполнение рейсов из Краснодара в Дюссельдорф продлили до завершения осенне-зимнего периода. Полеты будут осуществляться авиаперевозчиком Eurowings до марта 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба краснодарского международного аэропорта.

- Рейсы будут осуществляться на самолете Airbus A320 с периодичностью 2 раза в неделю: в понедельник - в 19:40, в пятницу – в 14:40. Продолжительность полета составит 3 часа 10 минут. А цены билетов на рейсы начинаются от 119 евро, - говорится в сообщении.

Первое воздушное судно Eurowings приземлилось в Краснодаре 5 июля. Это ознаменовало восстановление авиасообщения с Европой.