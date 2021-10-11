В поселке Березовом под Краснодаром благоустройство cада «Сосновый» закончат к середине ноября

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Самая большая зона отдыха в Краснодаре обновляется в поселке Березовом. Здесь благоустраивают городской cад «Сосновый». Уже почти установили детские и спортивные площадки. Обновленный парк откроют к середине ноября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- Благоустройство зелёной зоны идёт с отставанием из-за дождливого лета. Парк большой, сырая земля затрудняет обновление. Здесь будет не просто сквер, а настоящий полноценный парк, - отметили в мэрии.

Городской сад «Сосновый» расположился на площади в более 7 га. Сейчас рабочие завершают укладку тротуарной плитки и обустройство технических проездов, а также продолжают монтаж детского игрового и спортивного оборудования. Установлена система автополива. В ближайшее время подрядчик приступит к установке лавочек и фонарей.