Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 октября 2021 13:46

В поселке Березовом под Краснодаром благоустройство cада «Сосновый» закончат к середине ноября

Здесь почти установили детские игровые и спортивные площадки
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

Самая большая зона отдыха в Краснодаре обновляется в поселке Березовом. Здесь благоустраивают городской cад «Сосновый». Уже почти установили детские и спортивные площадки. Обновленный парк откроют к середине ноября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- Благоустройство зелёной зоны идёт с отставанием из-за дождливого лета. Парк большой, сырая земля затрудняет обновление. Здесь будет не просто сквер, а настоящий полноценный парк, - отметили в мэрии.

Городской сад «Сосновый» расположился на площади в более 7 га. Сейчас рабочие завершают укладку тротуарной плитки и обустройство технических проездов, а также продолжают монтаж детского игрового и спортивного оборудования. Установлена система автополива. В ближайшее время подрядчик приступит к установке лавочек и фонарей.