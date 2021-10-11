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Общество11 октября 2021 13:48

Крупнейшие кубанские предприятия стали чаще выбирать сервисы МТС для удаленного управления сотрудниками

В этом сегменте предпочтение в пользу услуг Компании МТС в Краснодарском крае выросло вдвое
Василина КОПЫЛОВА
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МТС отмечает, что в 2021 году значительно возрос интерес предприятий края (особенно пищевых) к системам дистанционного контроля и управления персоналом. Постановку задач, логистику, оценку результата и многие другие процессы теперь можно значительно упростить и автоматизировать.

На сегодняшний день с помощью сервисов МТС контролируется работа более 4000 разъездных сотрудников кубанских предприятий.

Как показывает практика, в числе наиболее востребованных возможностей сервиса: автоматическое распределение заявок между агентами, выяснение их местоположения и получение электронных отчетов. Это во многих случаях позволяет упразднить диспетчеров и оптимизировать работу всех отделов.