«Россети Кубань» автоматизируют крупную подстанцию в Кавказском районе

Фото: «Россети Кубань»

Энергетики Армавирского филиала «Россети Кубань» в рамках реализации инвестиционной программы приступили к реконструкции подстанции «КПТФ» в Кавказском районе Краснодарского края. Модернизация питающего центра с применением современных систем автоматической защиты позволит повысить надежность работы энергообъекта, который снабжает электроэнергией более восьми тысяч жителей, социально значимые и инфраструктурные объекты.

Работу по монтажу современных быстродействующих устройств защиты от дуговых замыканий на подстанции 110 кВ «КПТФ» в Кавказском районе планируется завершить до конца октября. На эти цели направлено более 1,6 млн рублей. Устройства дуговой защиты смонтируют на секции шин комплектного распределительного устройства наружной установки подстанции (КРУН).

Новое высокотехнологичное оборудование оснащено чувствительными оптоволоконными датчиками. Оно позволит предохранить КРУН от крупных повреждений. Современные защиты способны мгновенно отреагировать на возникновение коротких замыканий, локализовать место повреждения и отключить оборудование, тем самым сохраняя его от термических разрушений.

Благодаря использованию новых устройств защиты снизится вероятность нарушений в снабжении электричеством жителей Кавказского района. Подстанция «КПТФ» является источником энергопитания для бытовых потребителей станицы Кавказской, ряда социальных учреждений, школ, детских садов и объектов коммунальной сферы.