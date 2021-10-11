Автоцистерна съехала в канал на участке дороги Энем - Яблоновский

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В Адыгее на участке дороги Энем – Яблоновский автоцистерна съехала в водоем. Грузовое авто, перевозившее нефтепродукты, оказалось в Чимийском канале. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Адыгея.

На месте ДТП разлива топлива не зафиксировано. На место прибыл отряд из четырех специалистов и одной единицы техники. На месте обеспечивается пожарная безопасность.

В кабине грузового автомобиля нашли мертвого 54-летнего водителя. За рулем находился житель Краснодара.

Обстоятельства ДТП выясняются. Проводится проверка полицией Тахтамукайского района Адыгеи.