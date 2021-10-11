На Кубани почти к 600 домам провели газ по программе бесплатной газификации

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае почти к 600 домам провели газ по программе бесплатной газификации. До конца 2021 года запланировано подключение порядка 6 тысяч домов в 225 поселениях Кубани. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

- Программа востребована, жители хотят в ней участвовать. К 2023 году уровень газификации возрастет на 6% и достигнет более 90%, а голубое топливо получат около 200 тысяч домовладений, – отметил губернатор края Вениамин Кондратьев.

В Краснодарском крае подать заявку на бесплатную газификацию можно в 400 центрах, в том числе в 286 мобильных пунктах, 79 отделах организаций по газораспределению и 42 на участках межрегиональной газовой компании. Заявление подается и электронно – на портале "Госуслуги" или на сайте газораспределительных организаций.