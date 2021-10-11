Фото: instagram.com/nikolaipanin_official

В Тимашевске перенесут детскую площадку. Об этом в своем Instagram сообщил глава города Николай Панин.

- Жителям микрорайона Индустриального я уже рассказывал, что детская площадка с городского парка в 2021 году перекочует к ним, - сообщил мэр Тимашевска Николай Панин.

На днях рабочие приступили к демонтажу игровых элементов.

- А что-то уже даже устанавливают, например, детскую горку, - добавляет глава города. - Есть некоторые идеи о том, как облагородить место около этой детской площадки в Индустриальном. Кроме того, в городском парке в скором времени появится новая площадка для детворы.