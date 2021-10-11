Росгвардия обезвредила 14 боеприпасов времен Великой Отечественной войны на Кубани

Фото: пресс-служба Росгвардии

На Кубани найдено еще 14 неразорвавшихся снарядов времен Великой Отечественной войны. Сотрудники Росгвардии накануне обезвредили боеприпасы, сообщает пресс-служба подразделения.

Так, в Красноармейском районе и Анапе обнаружены 12 миномётных мин и 2 гранаты РГ-42.

- Похожие на снаряды предметы найдены дорожным рабочим в посёлке Краснополянском. Взрывотехники идентифицировали 12 миномётных мин калибра 81 мм. А две гранаты РГ-42 нашел мужчина в лесу в станице Гостагаевской вблизи базы отдыха, - сообщили в пресс-службе Росгвардии.