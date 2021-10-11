В Краснодаре создадут инструкцию для жителей по «гаражной амнистии»

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В Краснодаре создадут инструкцию по «гаражной амнистии». Закон регулирует рынок частных построек и регистрацию на них прав. Создание алгоритма для жителей обсудили накануне на совещании под руководством исполняющего обязанности главы города Евгения Наумова.

— Мы подготовим инструкцию, в которой схематично укажем, как и куда обращаться жителям для реализации предоставленных законодательством прав, в ближайшее время планируем разместить на официальном портале администрации, — отметил директор департамента Илья Павлов.

Кроме того, предложено разделить обращения жителей на 3 направления - узаконивание капитальных гаражей, узаконивание металлических гаражей, порядок проведения торгов по продаже мест для размещения гаражей.

Напомним, с 31 августа в администрации Краснодара работает комиссия, определяющая граждан, права которых на гаражные постройки не зарегистрированы в ЕГРН.