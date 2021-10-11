Инвентаризацию аварийных домов проведут в Краснодаре

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре проведут инвентаризацию домов, находящихся в аварийном состоянии. В городе сносят ветхие дома по пяти адресам. Ситуацию с ликвидацией аварийного жилья обсудили накануне на совещании под руководством исполняющего обязанности главы Краснодара Евгения Наумова.

— Из того, что видно по городу, из сообщений в СМИ и социальных сетях — уже расселенные и планируемые к сносу ветхие и аварийные дома нередко используются людьми без определенного места жительства. Необходимо провести инвентаризацию аварийных объектов, где это возможно — максимально быстро их снести, — отметил Евгений Наумов.

Напомним, с начала текущего года ветхое жилье снесено по улицам им. Чапаева, Ленина/Рашпилевская, Леваневского, ведутся работы по улицам Коммунаров, Красноармейской и Рашпилевской. Кроме того, разрабатываются проекты для улиц Гимназической, Базовской, Енисейской и Строителей.