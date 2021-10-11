Пятизвездочный отель под управлением южнокорейского бренда появится в Сочи

Фото: пресс-служба администрации края

В Сочи возведут пятизвездочный отель под управлением южнокорейского бренда. Накануне на встрече соглашение подписали мэр Алексей Копайгородский, вице-губернатор края Александр Руппель, директор «Метрополиса» Анна Невзорова и гендиректор компании-инвестора Тэ Хон Ким.

На территории Сочи построят гостиничный комплекс «Lotte Hotel Sochi» - это пятый город России, в котором расположится отель южнокорейской компании. Гостиница будет располагать 310 номерами с открытыми бассейнами, рестораном и лобби-баром, салоном красоты, конгресс-центром для мероприятий и паркингом.

- Почти половина инвестиционных проектов туристской отрасли реализуется в Краснодарском крае: в активной стадии находятся 64 соглашения на сумму более 123 млрд рублей. Это позволит создать свыше 11 тысяч новых рабочих мест, - подчеркнул заместитель главы региона Александр Руппель.

- Сочи нуждается в новых современных гостиничных комплексах, способствующих развитию курортной инфраструктуры, укреплению города как главного курорта России и одного из самых современных и привлекательных международных направлений для отдыха, - в свою очередь сказал мэр города Сочи Алексей Копайгородский.