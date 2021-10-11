Кубань на 100% использует семена озимой и яровой пшеницы собственной селекции

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В Краснодарском крае при посеве озимой и яровой пшеницы на 100% используются семена собственной селекции. А импорт семян сельхозкультур в край составляет 35%. Такие данные озвучены накануне губернатором края на совещании под председательством президента РФ.

– Регион сегодня на 100% закрывает собственную потребность в семенах озимой и яровой пшеницы и риса своей селекции, на 87% – в семенах сои. Это результат нашей совместной работы с учеными федеральных учреждений – Национального центра зерна, ВНИИ риса и ВНИИМК, - отметил Вениамин Кондратьев. - В крае действуют меры господдержки семеноводства: с 2019 года производителям возмещают до 70% затрат на приобретение отечественных семян сахарной свеклы, – отметил Вениамин Кондратьев.

Отмечено, что доля российских семян сахарной свеклы увеличилась с 1% до 6%. Кроме того, в 2022 году начнется субсидирование покупки семян подсолнечника и кукурузы отечественной селекции.