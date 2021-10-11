Центр Геленджика залило фекалиями из-за мусора в канализации

Фото: ЧП Краснодар

Утром 11 октября в сети появились кадры с подтоплением местного центрального парка развлечений, что находится на набережной. Там все дорожки оказались в воде. Масштаб бедствия - невелик. Уровень воды достиг лишь нескольких миллиметров. Однако откуда пришла вода - было неясно. Как выяснилось, причиной подтопления стала забитая мусором канализационная труба в районе. Из-за скопившегося хлама ее прорвало, а все содержимое вылилось наружу.

- Канализационную трубу диаметром 400 мл прорвало утром, в 7 часов. Все случилось из-за того, что в ней находился мусор, - прокомментировали в администрации Геленджика. - На место подтопления сразу же прибыли работники местной организации и устранили последствия.

Также в администрации города отметили, что канализационная вода до пляжа и моря не добралась. Специалисты извлекли мусор из колодца, а тротуары промыли специальным средством - чтобы не осталось неприятного запаха.