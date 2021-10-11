Более 2 километров трамвайного полотна уложили по улице Московской в Краснодаре

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В Краснодаре по улице Московской уложили 2320 метров трамвайного полотна. Работы по укладке рельсошпальной решетки выполнены на 62%. Ход оборудования трамвайной ветки обсудили накануне на совещании под руководством исполняющего обязанности главы Краснодара Евгения Наумова.

В частности, уже сделаны ливневки, проведено переустройство кабелей. На объекте сваривают стыки рельсов и балансируют трамвайный путь.

- В подземных переходах по улице им. Петра Метальникова и через улицу Московскую завершается устройство первого этапа тоннельной части, идет устройство монолитных железобетонных конструкций лестничных сходов, гидроизоляции и деформационных швов, - отметил заместитель главы Краснодара Артем Доронин. – По улице Московской от улицы им. Петра Метальникова и до Солнечной продолжается устройство подпорной стенки, строительство диспетчерского пункта, переустройство кабельной линии, монтаж опор контактной сети.

А для тяговой подстанции подготавливают фундамент. Ее доставят в конце октября.