В Краснодарском крае вложат 440 млн рублей в селекцию крупного рогатого скота

Кубанские ученые рассказали президенту страны о планах развития АПК. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Кубанские селекционеры приступили в реализации амбициозного проекта – разработке своей собственный программы по генетике и селекции крупного рогатого скота молочного направления. В проект планируется вложить 440 млн рублей. О планах кубанские ученые сообщили главе государства Владимиру Путину на совещании, посвященном научно-техническому обеспечению развития АПК, которое в режиме видеоконференции провел президент страны.

- Это первая отечественная программа в этой сфере. Надеюсь, что она станет основой для запуска аналогичных проектов в других регионах, – рассказал заместитель председателя ЗСК, ректор Кубанского государственного аграрного университета Александр Трубилин.

Селекционеры зерновых культур доложили главе государства об успехах в отечественной селекции зерновых культур. В этом году семенами Национального центра зерна им. Лукьяненко будут засеяны почти 2 млн га озимых. На базе НИИ создаются урожайные сорта, которые успешно конкурируют с мировыми соперниками. По словам ученых, Кубань обладает мощной семеноводческой базой.