Спасатели эвакуировали туристку со сломанной ногой с Мархотского хребта в Новороссийске

Спасатели наложили женщине шину. Фото: @ alekseioderov

В новороссийскую «Службу спасения» обратился мужчина, который рассказал, что они с женой собирали грибы в районе Неберджаевского водохранилища. Женщина неудачно упала, и скорее всего, сломала ногу.

- Спасатели выехали на место, обнаружили пострадавшую, оказали первую помощь при переломе нижней конечности, наложили на ногу вакуумную шину, - рассказал руководитель «Службы спасения» г. Новороссийска Алексей Одеров в своих соцсетях.

Чтобы спустить женщину с Мархотского хребта, понадобились носилки. Скорая помощь не смогла проехать к месту случившегося, так как местность оказалась недоступной для автомобилей, поэтому спасателям пришлось около полукилометра нести носилки. Лишь спустившись к трассе, женщину передали врачам скорой помощи.