Городской парк культуры и отдыха реконструируют в Горячем ключе

Ремонт парка в Горячем ключе практически закончен. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Горячем ключе на 98% завершены ремонтные работы в местном парке культуры и отдыха. Это излюбленное горожанами и туристами место, которое уже давно нуждалось в реконструкции. Как сообщили 11 октября в администрации Краснодарского края, ремонт стал возможен благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда».

– Совсем скоро здесь ожидается открытие, но оценить высокий уровень работ можно уже сейчас. Проект масштабный и значимый для города, поэтому важно завершить его в установленные сроки, – отметил вице-губернатор Александр Трембицкий.

Парк занимает территорию в 2,5 га. Здесь появятся тренажерные и детские площадки, велодорожки и новые пешеходные зоны. По вечерам парк будут освещать фонари на солнечных батареях.