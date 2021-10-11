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Общество11 октября 2021 19:02

Городской парк культуры и отдыха реконструируют в Горячем ключе

Ремонт городской достопримечательности стал возможен благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда»
Евгения ХАЛИКОВА
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Ремонт парка в Горячем ключе практически закончен. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Ремонт парка в Горячем ключе практически закончен. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Горячем ключе на 98% завершены ремонтные работы в местном парке культуры и отдыха. Это излюбленное горожанами и туристами место, которое уже давно нуждалось в реконструкции. Как сообщили 11 октября в администрации Краснодарского края, ремонт стал возможен благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда».

– Совсем скоро здесь ожидается открытие, но оценить высокий уровень работ можно уже сейчас. Проект масштабный и значимый для города, поэтому важно завершить его в установленные сроки, – отметил вице-губернатор Александр Трембицкий.

Парк занимает территорию в 2,5 га. Здесь появятся тренажерные и детские площадки, велодорожки и новые пешеходные зоны. По вечерам парк будут освещать фонари на солнечных батареях.