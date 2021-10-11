В Усть-Лабинске к участкам для многодетных семей подведут газопровод

Строительство сетей газоснабжения к часткам многодетных семей выполнено на 75%. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Усть-Лабинске заканчивают строительство газопровода, который будет снабжать голубым топливом дома многодетных семей. Строительство сетей газоснабжения к земельным участкам, которые выделяют по социальной программе, идет по поручительству Вениамина Кондратьева. До 1 ноября текущего года будет завершен очередной этап работ.

- На строительство газопровода выделили более 4,5 млн рублей из краевого и местного бюджетов. В настоящее время строительная готовность объекта составляет 75%. Здесь ведут земляные работы, разрабатывают грунт, укладывают трубы в траншеи, - рассказал глава региона Вениамин Кондратьев.

Всего уже протянуто более 110 метров газопровода высокого давления и три километра низкого давления. Планируется, что к концу выполнения проекта, газ будет подведен более, чем к 120 участкам.