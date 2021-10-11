В Краснодарском крае продолжают ремонт сельских Домов культуры

В станице Незамаевской открыли после ремонта Дом культуры. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В станице Незамаевской Павловского района после ремонта открылся местный Дом культуры. Обновить учреждение удалось благодаря национальному проекту «Культура», сообщили 11 октября в администрации Краснодарского края.

Здание 1977 года постройки давно нуждалось в капитальном ремонте. На деньги нацпроекта заменили кровлю, отремонтировали фойе и входную группу Дома культуры. В общей сложности на реконструкцию здания было выделено около 9 млн. рублей.

Всего в текущем году на ремонт и обновление материально-технической базы 121 муниципального учреждения культуры Кубани было истрачено более 450 млн рублей.