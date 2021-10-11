Программы поддержки аграриев на Кубани понравились министру Патрушеву

Более 3 млрд. рублей было выделено на развитие регионального растениеводства. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В администрации Краснодарского края рассказали, чему было посвящено совещание губернатора Кубани и первых лиц государства, которое прошло 11 октября в онлайн-режиме. Вениамин Кондратьев обсудил с Президентом РФ Владимиром Путиным реализацию Федеральной программы развития сельского хозяйства. В частности, глава государства предложил продлить сроки действия научно-технической программы до 2030 года.

Уже определены 15 направлений программы: селекция и семеноводство картофеля, сахарной свеклы, а также селекция птиц и скота. Инвесторы охотно участвуют материально в таких проектах.

- Развитие семеноводства – одна из ключевых задач для агропромышленного комплекса Краснодарского края. Доля импортных семян по всем видам сельхозкультур в крае составляет 35%. Регион сегодня на 100% закрывает собственную потребность в семенах озимой и яровой пшеницы и риса своей селекции, на 87% – в семенах сои. Это результат совместной работы с учеными федеральных учреждений, - рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Государственная поддержка АПК региона составила 9,3 млрд рублей, более 3 млрд рублей было выделено на растениеводство. Также на Кубани действуют свои меры поддержки аграриев, которые оценил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Он призвал другие регионы брать пример с Краснодарского края.