325 самостроев выявили в Сочи с начала 2021 года

В Сочи ищут самострои. Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи с начала года подготовлены для передачи в суд материалы по 108 земельным участкам с признаками нецелевого использования. Еще идет работа по 217 участкам. Всего же с начала 2021 года на территории курорта было выявлено 325 самостроев.

Как сообщили в администрации Сочи, группы мониторинга ищут незаконно возведенные объекты везде: регулярно совершаются рейды по внутригородским округах, поступает информация от риелторов и квартальных, мониторятся популярные сайты с объявлениями о продаже или аренде объектов недвижимости. Например, в текущем году было выявлено более, чем 1500 ссылок, по которым размещены объявления о продаже квартир.

Информационные письма направлены в правоохранительные органы для принятия предусмотренных законом мер. Сайты недобросовестных застройщиков будут заблокированы. Все объекты с признаками самовольного строительства, нанесут на специальную интерактивную карту, которая будет доступна любому желающему проверить объект законность объекта недвижимости перед покупкой.