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Общество11 октября 2021 21:55

В Краснодаре заработало обновленное мобильное приложение для оплаты парковки

Пользователям необходимо обновить программу в своих смартфонах
Евгения ХАЛИКОВА
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Оплатить парковку в Краснодаре стало проще

Оплатить парковку в Краснодаре стало проще

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Краснодаре 11 октября заработало мобильное приложение городских парковок, обновление которого анонсировала администрация Краснодара.

Пользователям, ранее установившим программу на своих гаджетах, необходимо также ее обновить или переустановить для корректной работы.

Из новшеств: появилась возможность привязки несколько машин к одному аккаунту, оплатить парковку теперь можно в течении дня, а не сразу же, также возможно продлить или закрыть стоянку автомобиля.

Как заверили в мэрии города, у приложения удобный и простой интерфейс, который не вызовет раздражения у автовладельцев. Программа показывает более 60 тысяч парковочных мест по городу, включая бесплатные, муниципальные платные и ведомственные.