Кубанским перевозчикам будут компенсировать затраты на обновление автопарка

Депутаты обсудили реформы в пассажирских перевозках региона. Фото: пресс-служба ЗСК Краснодарского края

В Законодательном собрании региона прошла планерка, посвященная развитию пассажирского транспорта региона. Председатель ЗКС Юрий Бурлачко предложил рассмотреть варианты помощи частным перевозчикам в обновлении автопарка. Возможно, что часть расходов на приобретение новых пассажирских автобусов, будет компенсироваться из регионального бюджета. Также депутаты обсудили необходимость введения единой автоматизированной системы оплаты.

- Благодаря данной системе, мы будем иметь четкое представление, сколько людей перевозит наш общественный транспорт и каков финансовый оборот в данной сфере. Если делать все поэтапно и при должном финансировании, то через определенное время мы сможем выйти на новый качественный уровень обслуживания пассажиров, - рассказал председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Инициативы будут доведены до министерства транспорта Краснодарского края.