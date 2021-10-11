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Экономика11 октября 2021 22:16

Кубанским перевозчикам будут компенсировать затраты на обновление автопарка

Также в регионе появится единый электронный билет
Евгения ХАЛИКОВА
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Депутаты обсудили реформы в пассажирских перевозках региона. Фото: пресс-служба ЗСК Краснодарского края

Депутаты обсудили реформы в пассажирских перевозках региона. Фото: пресс-служба ЗСК Краснодарского края

В Законодательном собрании региона прошла планерка, посвященная развитию пассажирского транспорта региона. Председатель ЗКС Юрий Бурлачко предложил рассмотреть варианты помощи частным перевозчикам в обновлении автопарка. Возможно, что часть расходов на приобретение новых пассажирских автобусов, будет компенсироваться из регионального бюджета. Также депутаты обсудили необходимость введения единой автоматизированной системы оплаты.

- Благодаря данной системе, мы будем иметь четкое представление, сколько людей перевозит наш общественный транспорт и каков финансовый оборот в данной сфере. Если делать все поэтапно и при должном финансировании, то через определенное время мы сможем выйти на новый качественный уровень обслуживания пассажиров, - рассказал председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Инициативы будут доведены до министерства транспорта Краснодарского края.