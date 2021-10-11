В Краснодаре заработали 160 котельных

В Краснодаре начался отопительный сезон. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре стартовал отопительный сезон. Уже запустили 160 котельных из 236. Первыми тепло получили социальные объекты: 110 образовательных и лечебных учреждений. Также теплоснабжение возобновлено для 593 многоквартирных жилых домов, председатели общества жильцов которых которые ранее подавали заявки.

— На этой неделе погода стоит теплая, но уже скоро похолодает. Постоянно докладывайте мне подробную информацию о том, в какие жилые дома и социальные объекты в этот день было подано тепло. И в случае возникновения проблем информируйте в оперативном режиме, — исполняющий обязанности главы Краснодара сказал Евгений Наумов.

Пока подключение жилых домов к теплоснабжению идет по заявочному типу. В мэрии скоро заработает «горячая линия», операторам которой можно будет пожаловаться на холодные батареи в квартире.