В Сочи проходят рейды по выявлению нелегальной сдачи жилья в аренду

Недобросовестным арендодателям в Сочи грозят налоговые разбирательства. Фото: пресс-служба администрации Сочи

Специалисты мэрии Сочи регулярно изучают социальные сети, а также сайты с бесплатными объявлениями о сдаче недвижимости в аренду. После по самым подозрительным адресам отправляется с проверкой вневедомственная комиссия, состоящая из сотрудников налоговой службы, полицейских и чиновников из городской администрации. Очередной такой рейд провели 11 октября по улице Кирова Адлерского района.

– Большой популярностью в Адлерском районе курорта пользуются не только гостиницы, но и квартиры в частном секторе. Но не все горожане оформляют доход от аренды жилья официально. Работа по выявлению физических лиц, нелегально предоставляющих услуги по временному размещению, проводится по поручению главы города, – рассказал глава администрации Адлерского района Николай Бескровный.

В ходе проверки комиссия выявила несколько фактов нелегальной сдачи жилья в аренду. Материалы будут переданы налоговикам для дальнейших разбирательств. Мэрия Сочи старается убедить арендодателей избавить себя от проблем и платить налоги с этого вида доходов.