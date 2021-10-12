Узнали, где будут отключения света в Сочи 12 октября 2021

В Сочи запланированы веерные отключения электроэнергии

В Адлерском районе под ограничения попадут дома, расположенные на улицах Светогорская, Витебская, Рижская, Бакинская, Блинова, Веселая, Ворошиловградская, Каспийская, Коммунаров, Миндальная, Кутаисская, Пограничная, Черновицкая. Не будет света в микрорайоне Голубые Дали. Также будут обесточены улицы Лесная, Каспийская, Энергетиков, Междуреченская и Мостовая.

В Хостинском районе вспомнят альтернативные источники освещения жители домов по улицам Абовяна, Леселидзе, Бригадному переулку, в садовых товариществах «777» и «Заря». В течении нескольких часов не будет благ цивилизации и на улицах Платановая, Ручей Видный, Шоссейная, Звездная, Ручей де Симона, Сухумское шоссе, Каштановая, переулок Юртовский. Заедут электрики и в жилищно-строительные кооперативы "Медик", "Лесное", "Вишневый", село Красная Воля и «Сутугинское»,

Также в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на улицах Центрального района. Здесь работы пройдут по адресам: ул, Горького, ул. Виноградная, переулок Виноградный, ул. Восточная, ул. Санаторная, переулок Теневой, ул. Целинная и ул. Яблочная.

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-220-0-220.