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Происшествия12 октября 2021 8:52

В Адыгее заключенному дали семь лет колонии за формирование экстремистской ячейки

Он организовал запрещенную в РФ экстремистскую организацию
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Заключенного осудили

Заключенного осудили

В Адыгее заключенный организовал ячейку международной экстремистской организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра», которая запрещена в Российской Федерации. Он отбывал наказание за незаконный оборот наркотиков и занимался противоправной деятельностью прямо из исправительного учреждения. Преступника выявили сотрудники УФСБ по республике.

- В отношении мужчины возбуждены и расследованы уголовные дела по статьям «Склонение, вербовка в деятельность экстремистской организации», «Участие в деятельности религиозного объединения», «Предоставление или сбор средств, предназначенных для финансирования организации хотя бы одного из преступлений экстремистской направленности», - отметили в ведомстве.

Суд назначил заключенному 7 лет и 1 месяц лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев.