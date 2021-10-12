В Адыгее заключенному дали семь лет колонии за формирование экстремистской ячейки

Заключенного осудили

В Адыгее заключенный организовал ячейку международной экстремистской организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра», которая запрещена в Российской Федерации. Он отбывал наказание за незаконный оборот наркотиков и занимался противоправной деятельностью прямо из исправительного учреждения. Преступника выявили сотрудники УФСБ по республике.

- В отношении мужчины возбуждены и расследованы уголовные дела по статьям «Склонение, вербовка в деятельность экстремистской организации», «Участие в деятельности религиозного объединения», «Предоставление или сбор средств, предназначенных для финансирования организации хотя бы одного из преступлений экстремистской направленности», - отметили в ведомстве.

Суд назначил заключенному 7 лет и 1 месяц лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев.