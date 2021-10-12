К реконструкции Почтового тракта в Краснодаре приступят со следующей недели

Фото: krd.ru
Почтовый тракт в Краснодаре начнут реконструировать со следующей недели. Ремонт дороги разбили на два этапа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
- Протяжённость дороги составит 11 километров - от хутора Копанского до Западного обхода, - отметили в мэрии.
Фото: krd.ru
Первый этап реконструкции подъездной дороги проведут в этом году – 5,5 км, в следующем - изыщут средства для реализации второго этапа.
Рабочие переустроят инженерные сети, проведут освещение и благоустроят прилежащую территорию вдоль дороги.