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Общество12 октября 2021 10:37

Жители Сочи нашли склад оружия, выравнивая трактором землю возле дома

Арсенал отправлен на экспертизу
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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По данному факту проводится проверка

По данному факту проводится проверка

Местный житель разравнивал трактором землю возле одного из домов по улице Владимирской в Адлерском районе Сочи. В какой-то момент мужчина наткнулся на пластиковую бочку. А когда вытащил емкость из земли, понял, что в ней что-то есть.

- Внутри бочки был спрятан внушительный арсенал — автомат АК-74М с тремя полными магазинами, поврежденный сильной коррозией, сигнальный пистолет, 90 патронов калибра 5,45 и ещё почти пять сотен калибра 4,5, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Оружие и патроны изъяли силовики, арсенал отправлен на исследование. Полицейские выясняют, кому мог принадлежать «клад».