В Краснодарском крае изменится расписание поездов из-за ремонта пути в Туапсинском районе

Из-за капитального ремонта пути изменится расписание поездов Фото: Михаил ФРОЛОВ

13 октября начинается капитальный ремонт пути в районе станции Индюк в Туапсинском районе. Перегон полностью закроют до 7 декабря, а поезда пустят в объезд. Об этом сообщили в СКЖД.

- На первом этапе будут демонтированы рельсы и железобетонные шпалы, произведена вырезка щебня из тоннеля и выравнивание его основания. Впоследствии специалисты выполнят укладку пути, которая позволит снизить вибрацию и динамическое воздействие на своды тоннеля. Планируется, что новый путь обеспечит плавность хода, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в компании.

В связи с работами на железной дороге изменится расписание поездов дальнего следования и пригородного сообщения. Они будут перенаправлены с участка Армавир – Белореченская – Туапсе на участок Краснодар – Горячий Ключ – Туапсе.

В частности, временно выведены из расписания дневные поезда «Ласточка» Кавказская – Имеретинский курорт, Майкоп – Адлер, Адлер – Анапа, Краснодар – Имеретинский Курорт, а «Ласточка» Ростов – Имеретинский Курорт будет ходить по сокращенному маршруту Ростов – Краснодар-1.