Глава Новороссийска готовит жалобы в прокуратуру за срыв отопительного сезона

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Мэр Новороссийска Игорь Дяченко готовит жалобы в прокуратуру и иск в суд на АТЭК за срыв отопительного сезона. Об этом он сообщил в соцсетях.

- Постановление не исполнено. Оправданий никаких быть не может. Решение будет одно и жёсткое – готовятся документы в прокуратуру и суд, - отметил Дяченко.

Глава города добавил, что на сегодняшний день в Новороссийске без тепла остаются порядка 200 многоквартирных домов, 8 садов и 10 школ.

- По вопросам отопления поступило 62 обращения. Обязательно проверю их отработку в конце дня, - написал мэр Новороссийска.