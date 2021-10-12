Более 5 тысяч квартир получили дольщики проблемных объектов в 2021 году на Кубани

Фото из архива КП

В Краснодарском крае в 2021 году обманутые дольщики получили более 5 тысяч квартир. Всего за 9 месяцев введен в эксплуатацию 21 дом. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

В частности, завершен ремонт в ЖК «Резиденция», «Свобода», «Авиатор». А до конца года запланировано достроить 83 объекта – 13 тысяч квартир.

Всего для последних трех лет в Фонд защиты прав дольщиков заложено 1,7 миллиарда рублей, что позволит привлечь более 6 миллиардов федеральных средств.

- На Кубани с 2015 года достроены 273 проблемных объекта площадью 3,9 миллиона квадратных метров. Более 50 тысяч квартир получили владельцы жилплощади долгостроев. Решить проблему планируется до конца 2023 года, - сообщили в пресс-службе краевой администрации.

А для дольщиков, объекты которых значительно не достроены либо не потенциальны для инвестиций, предусмотрены выплаты. Их получили уже более 700 человек, совсем скоро компенсации получат еще 270.