Бесплатно ездить на общественном транспорте могут учителя в Новороссийске с 11 октября

Фото из архива КП
В Новороссийске учителя с 11 октября могут бесплатно ездить на общественном транспорте. Для этого необходимо оформить транспортную карту, сообщает мэр города Игорь Дяченко в социальной сети Instagram.
Для внутригородских и пригородных маршрутов оформить карту можно по адресам:
Новороссийский район, с. Цемдолина, ул. Школьная, 1А;
Центральный район, ул. Новороссийской республики, 21А;
Южный район, ул. Волгоградская, 10;
Приморский район, с. Цемдолина, улица Ленина, 84;
Восточный район, ул. Сакко и Ванцетти, 9;
Анапское шоссе, 60 в кассе МУП «МПТН».
Для оформления нужно предоставить документ, удостоверяющий личность, и справку с места работы.
- Считаю такую меру поддержки востребованной для популяризации профессии педагога и привлечения специалистов в Новороссийск, - отметил в публикации мэр города.
Всего в образовательных учреждениях работает более 5 тысяч педагогов. Среди них льготой пользуются только 143, востребованной поддержка остается еще для 665 специалистов.