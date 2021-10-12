Бесплатно ездить на общественном транспорте могут учителя в Новороссийске с 11 октября

Фото из архива КП

В Новороссийске учителя с 11 октября могут бесплатно ездить на общественном транспорте. Для этого необходимо оформить транспортную карту, сообщает мэр города Игорь Дяченко в социальной сети Instagram.

Для внутригородских и пригородных маршрутов оформить карту можно по адресам:

Новороссийский район, с. Цемдолина, ул. Школьная, 1А;

Центральный район, ул. Новороссийской республики, 21А;

Южный район, ул. Волгоградская, 10;

Приморский район, с. Цемдолина, улица Ленина, 84;

Восточный район, ул. Сакко и Ванцетти, 9;

Анапское шоссе, 60 в кассе МУП «МПТН».

Для оформления нужно предоставить документ, удостоверяющий личность, и справку с места работы.

- Считаю такую меру поддержки востребованной для популяризации профессии педагога и привлечения специалистов в Новороссийск, - отметил в публикации мэр города.

Всего в образовательных учреждениях работает более 5 тысяч педагогов. Среди них льготой пользуются только 143, востребованной поддержка остается еще для 665 специалистов.