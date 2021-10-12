Внедорожник перевернулся на крышу в результате ДТП в Краснодаре

Проводится проверка

В Краснодаре 12 октября произошло серьезное ДТП на улице Красных Партизан. По предварительным данным, около 8 часов утра 32-летняя жительница Адыгеи на «Kia» проигнорировала запрещенный сигнал светофора. На перекрестке она столкнулась с внедорожником «Haval» под управлением 35-летнего местного жителя. В результате авария иномарка «Haval» перевернулась на крышу.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Выясняются все обстоятельства случившегося. В отношении виновницы составлен административный протокол, за проезд на «красный» ей грозит штраф в 1000 рублей, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.