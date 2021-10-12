На Кубани за последние сутки COVID-19 заболели 235 жителей, в том числе 16 детей

Фото из архива КП

В Краснодарском крае за последние сутки COVID-19 заболели 235 жителей. Среди заболевших выявлено 16 детей. Об этом сообщает региональный Оперативный штаб.

Наибольшее количество заболеваний зафиксировано в Тимашевском районе – 38. В Краснодаре – 25 новых пациентов, в Армавире – 22. В Анапе заболели 20 человек, в Апшеронском районе – 12. По 11 новых случаев - В Кореновском и Лабинском муниципалитетах, по 9 – в Сочи и Туапсинском районе .

- По 7 новых заболеваний – в Горячем Ключе, Крыловском и Белореченском муниципалитетах, по 6 - в Курганинском, Ленинградском и Темрюкском районах. В Красноармейском и Кущевском районах выявлено по 5 заболевших, в Отрадненском, Славянском и Белоглинском - по 4. По 3 заболевших зафиксировано в Калининском, Каневском и Усть-Лабинском муниципалитетах, по 2 - в Геленджике, Новопокровском и Гулькевичевском района. В Тбилисском и Крымском районах наименьшее количество заболевших – по 1, - сообщили в Оперштабе края.

Самому младшему новому пациенту 1 год, самому старшему – 94. На аппаратах ИВЛ остаются 99 человек, на ЭКМО – 6.