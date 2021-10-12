Власти Геленджика объяснили ситуацию с «повреждением» краснокнижных сосен

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Местные жители опубликовали в соцсетях видео с негодованием. Они рассказали, что в Джанхоте проводятся строительные работы, при которых техника наносит вред краснокнижным соснам.

В мэрии отреагировали на ситуацию и успокоили – ни одно дерево не пострадало.

- Дело в том, что в хуторе Джанхот на средства курортного сбора рядом с морем оборудуют площадку со спортивными тренажёрами. С таким предложением вышли сами жители села. Проект утвердили и приступили к работам. Руководство села ответственно заявляет, что ни одно дерево при работах не пострадает и беспокоится не о чем, - написали в официальном Telegram-канале мэрии города-курорта.