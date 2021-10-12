В Сочи 1 ноября начнется отопительный сезон в предгорных районах

Фото из архива КП

В Сочи 1 ноября стартует отопительный сезон в предгорных районах. А с 15 ноября тепло будет поступать в дома на всей территории города. Об этом накануне сообщил мэр Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

Отопление по заявочному принципу началось в городе 4 сентября. Всего тепло поступает на 15 объектов. К тому же, отапливаются и 8 гостиниц и санаториев: наибольшее число заявок поступило именно от курортных комплексов. Тепло поступает и в школу и детсад в Красной Поляне.

- Отопительные системы Сочи полностью готовы к сезону: все объекты получили паспорта. Если среднесуточная температура в течение пяти дней не будет подниматься выше +8 градусов, мы готовы подать тепло в дома сочинцев досрочно, - написал Алексей Копайгородский.