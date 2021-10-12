В поселке Водники Краснодара до 31 декабря откроют новый детсад

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре в поселке Водники продолжается строительство детского сада. Открыть новое учреждение планируют до 31 декабря. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Здание уже готово на 94%. Детсад примет 10 групп, в том числе 2 ясельные. А площадь учреждения составляет около 6 тысяч квадратных метров в 3 этажа. В частности, проводятся отделочные работы, оборудование технических систем, фасада, проездов и детских площадок, благоустройство территории.

- Жители Водников этот объект очень ждут, так как здесь работает один детсад, построенный в середине прошлого века: помещения обветшали, сад топят углём. Новый учреждение примет воспитанников из старого и дополнительно сможет принять детей пос. Водники и часть воспитанников из пос. Прогресс, — отметил исполняющий обязанности главы города Евгений Наумов.

Напомним, строительство детского сада в поселке Водники началось в декабре 2019 года. Территорию для строительства расчистили и снесли на ней недостроенную «коробку» в два этажа.