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Происшествия12 октября 2021 13:10

В Темрюкском районе мужчина убил бывшую жену, после чего покончил жизнь самоубийством

СК устанавливает обстоятельства произошедшего
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: Олег Золото

Фото: Олег Золото

В Темрюкском районе Кубани устанавливают обстоятельства убийства местной жительницы. Бывший муж убил ее, после чего совершил самоубийство. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Краснодарскому краю.

По версии следствия, накануне 54-летний мужчина пришел домой к 43-летней бывшей жене в станице Тамань. В ходе конфликта он схватил нож и ударил женщину не менее 5 раз, отчего пострадавшая скончалась на месте. Покинув место преступления, мужчина сообщил родственникам о случившемся, а после этого покончил жизнь самоубийство около дома погибшей.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», устанавливаются обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование продолжается, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.