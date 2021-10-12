Сезон лова хамсы на Кубани стартовал раньше срока

Стартовал сезон вылова хамсы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Краснодарском крае на две недели раньше запланированного срока начался лов хамсы. Это связано с понижением температуры моря.

- Хамсу начали ловить уже у берегов Черного моря. Эта рыба вовсю продается на рынках. В прошлом году ее можно было увидеть на прилавках только в конце октября, - говорят эксперты.

В Анапе местные жители рассказывают, что мелкую рыбу сейчас можно купить по цене 200-250 рублей за килограмм. Но в течение месяца с ростом поставок ожидается, что ее стоимость может упасть.