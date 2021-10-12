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Общество12 октября 2021 13:26

На Кубани пресекли попытку незаконно перевезти 19 экзотических животных

Стоимость зверей составила 5 миллионов рублей
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: Михаил Фролов

Фото: Михаил Фролов

На Кубани таможенники пресекли попытку незаконно перевезти 19 экзотических животных. Стоимость зверей составила 5 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Новороссийской таможни.

Так, предприниматель из Приморского края составил соглашение с компанией из Китая на поставку из Новороссийска экзотических животных. В частности, при попытке перевозки обнаружены 5 лемуров и 14 обезьян - восемь эдиповых тамаринов и шесть карликовых игрунок.

Владелец предоставил необходимую документацию. Однако сертификаты на вывоз из страны оказались поддельными.

- В ходе проверки животных изъяли и доставили к специалистам. По факту попытки незаконной перевозки экзотических животных возбуждено уголовное дело, - прокомментировали в пресс-службе Новороссийской таможни.